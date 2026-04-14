Азербайджанские гимнасты, участвовавшие в чемпионате Европы, вернулись на родину (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в чемпионате Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, проходившем 8–12 апреля в городе Портиман (Португалия), вернулись на родину.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гимнастов встретили представители спортивной общественности, СМИ, близкие спортсменов и другие лица.

Отметим, что чемпионат Европы завершился успешными результатами для азербайджанской гимнастики. На этом престижном турнире наша страна была представлена 23 гимнастами в юниорской и взрослой возрастных категориях, и на протяжении соревнований спортсмены демонстрировали высокий уровень выступлений.

Успешно преодолев квалификационные этапы, гимнасты выступили в полуфинальном и финальном этапах в ряде категорий. В индивидуальной программе по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова заняла 4-е место с результатом 56,550 балла, а Магсуд Махсудов — 6-е место, набрав 60,080 балла.