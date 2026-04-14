Компании NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане

Четыре компании, входящие в NEQSOL Holding, включены в список 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана за 2025 год, опубликованный Государственной налоговой службой Азербайджанской Республики.

В 2025 году компании, входящие в NEQSOL Holding, в целом перечислили в государственный бюджет Азербайджана 221,9 млн манатов налогов, что укрепило позиции холдинга как одного из крупнейших налогоплательщиков страны.

В целом среди ведущих налогоплательщиков в составе холдинга – Azerconnect Group, Norm, Bakcell, AzerTelecom, а также Nobel Energy и другие компании группы.

Две компании NEQSOL Holding – Azerconnect Group и Norm – также вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков ненефтегазового сектора Азербайджана.

«В 2025 году NEQSOL Holding выплатил 221,9 млн манатов налогов, при этом четыре компании холдинга вошли в число 100 крупнейших налогоплательщиков страны. Помимо значительных налоговых выплат, холдинг продолжает вносить вклад в экономическое развитие Азербайджана посредством устойчивых бизнес-практик, инвестиций, создания рабочих мест и социальных инициатив. Эти результаты подчеркивают приверженность холдинга экономическому росту, прозрачности и корпоративной социальной ответственности», – отметил Имран Ахмадзада, Главный финансовый директор NEQSOL Holding и руководитель азербайджанского офиса холдинга.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности. Холдинг уделяет особое внимание расширению своего присутствия в Азербайджане и, продолжая расти, сохраняет приверженность вкладу в экономическое и социальное развитие страны.