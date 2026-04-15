В Азербайджане утверждены платежи за использование водных объектов для специальных целей

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил платежи за использование водных объектов для специальных целей.
Как передает Trend, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года
Согласно новым правилам, будут применяться разные тарифы в зависимости от цели и источника водопотребления.
Размеры выплат за использование водных объектов для специальных целей будут следующими:
|
№
|
Водный объект
|
Конкретные цели использования водных объектов
|
Платежи, связанные с использованием водных объектов для специальных целей (в манатах)
|
на 1 м3 взятой воды
|
на 1 м3 сточных вод
|
На 1 м2 используемой площади водной поверхности
(ежедневно)
|
1
|
Каспийское море (за исключением акватории порта)
|
Бытовые
|
0,01
|
Промышленные
|
0,004
|
0,01
|
Энергетические
|
0,00001
|
Движение малых судов (на основе водоизмещения и площади ватерлинии)
|
0,00001
|
0,0004
|
2
|
Реки и озера
|
питьевая вода и бытовое использование
|
0,01
|
0,01
|
Промышленные
|
0,04
|
0,04
|
Сельское и лесное хозяйство
|
0,001
|
Энергетические
|
0,00001
|
Движение малых судов (на основе водоизмещения и площади ватерлинии)
|
0,0001
|
0,0005
|
Рыболовство, в том числе аквакультура
|
0,0001
|
0,0004
|
3
|
Подземные воды
|
Питьевая вода и бытовое использование
|
0,1
|
Лечение, курорт и оздоровление
|
0,3
|
Промышленные
|
0,4
|
Рыболовство, в том числе аквакультура
|
0,0002
За забор воды из природных источников (водоемов) для следующих целей плата не взимается:
- Обеспечение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана неочищенной водой;
- Обеспечение питьевой водой Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана;
- Использование воды для производства электроэнергии ОАО «Азерэнержи».
Водоемы, находящиеся в общем пользовании, доступные и открытые для всех, используются частными лицами бесплатно для удовлетворения своих потребностей (пляж, катание на лодках, спорт, любительская рыбалка и ловля других водных биоресурсов, водопой скота, забор воды без использования технических устройств и т. д.).
Собственники земельных участков, при отсутствии централизованного источника водоснабжения, могут бурить скважины в первом безнапорном водоносном горизонте и эксплуатировать их в пределах границ своих земельных участков для удовлетворения своих потребностей. Они освобождаются от платы за использование недр в пределах границ своих земельных участков.
При использовании поверхностных водных объектов для целей рыболовства, в том числе аквакультуры, и последующем сбросе использованной воды в дренажные системы плата, установленная в приведённой выше таблице, рассчитывается с применением коэффициента 10.
При сбросе сточных вод в водные объекты после доведения их до установленных норм с применением очистных сооружений плата, установленная в приведённой выше таблице, рассчитывается с применением коэффициента 0,7.