В Азербайджане утверждены платежи за использование водных объектов для специальных целей

Общество Материалы 15 апреля 2026 16:00 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил платежи за использование водных объектов для специальных целей.

Как передает Trend, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года

Согласно новым правилам, будут применяться разные тарифы в зависимости от цели и источника водопотребления.

Размеры выплат за использование водных объектов для специальных целей будут следующими:

Водный объект

Конкретные цели использования водных объектов

Платежи, связанные с использованием водных объектов для специальных целей (в манатах)

на 1 м3 взятой воды

на 1 м3 сточных вод

На 1 м2 используемой площади водной поверхности

(ежедневно)

1

Каспийское море (за исключением акватории порта)

Бытовые

0,01

Промышленные

0,004

0,01

Энергетические

0,00001

Движение малых судов (на основе водоизмещения и площади ватерлинии)

0,00001

0,0004

2

Реки и озера

питьевая вода и бытовое использование

0,01

0,01

Промышленные

0,04

0,04

Сельское и лесное хозяйство

0,001

Энергетические

0,00001

Движение малых судов (на основе водоизмещения и площади ватерлинии)

0,0001

0,0005

Рыболовство, в том числе аквакультура

0,0001

0,0004

3

Подземные воды

Питьевая вода и бытовое использование

0,1

Лечение, курорт и оздоровление

0,3

Промышленные

0,4

Рыболовство, в том числе аквакультура

0,0002

За забор воды из природных источников (водоемов) для следующих целей плата не взимается:

  • Обеспечение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана неочищенной водой;
  • Обеспечение питьевой водой Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана;
  • Использование воды для производства электроэнергии ОАО «Азерэнержи».

Водоемы, находящиеся в общем пользовании, доступные и открытые для всех, используются частными лицами бесплатно для удовлетворения своих потребностей (пляж, катание на лодках, спорт, любительская рыбалка и ловля других водных биоресурсов, водопой скота, забор воды без использования технических устройств и т. д.).

Собственники земельных участков, при отсутствии централизованного источника водоснабжения, могут бурить скважины в первом безнапорном водоносном горизонте и эксплуатировать их в пределах границ своих земельных участков для удовлетворения своих потребностей. Они освобождаются от платы за использование недр в пределах границ своих земельных участков.

При использовании поверхностных водных объектов для целей рыболовства, в том числе аквакультуры, и последующем сбросе использованной воды в дренажные системы плата, установленная в приведённой выше таблице, рассчитывается с применением коэффициента 10.

При сбросе сточных вод в водные объекты после доведения их до установленных норм с применением очистных сооружений плата, установленная в приведённой выше таблице, рассчитывается с применением коэффициента 0,7.

