В Азербайджане утверждены платежи за использование водных объектов для специальных целей

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил платежи за использование водных объектов для специальных целей.

Как передает Trend, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года

Согласно новым правилам, будут применяться разные тарифы в зависимости от цели и источника водопотребления.

Размеры выплат за использование водных объектов для специальных целей будут следующими:

№ Водный объект Конкретные цели использования водных объектов Платежи, связанные с использованием водных объектов для специальных целей (в манатах) на 1 м3 взятой воды на 1 м3 сточных вод На 1 м2 используемой площади водной поверхности (ежедневно) 1 Каспийское море (за исключением акватории порта) Бытовые 0,01 Промышленные 0,004 0,01 Энергетические 0,00001 Движение малых судов (на основе водоизмещения и площади ватерлинии) 0,00001 0,0004 2 Реки и озера питьевая вода и бытовое использование 0,01 0,01 Промышленные 0,04 0,04 Сельское и лесное хозяйство 0,001 Энергетические 0,00001 Движение малых судов (на основе водоизмещения и площади ватерлинии) 0,0001 0,0005 Рыболовство, в том числе аквакультура 0,0001 0,0004 3 Подземные воды Питьевая вода и бытовое использование 0,1 Лечение, курорт и оздоровление 0,3 Промышленные 0,4 Рыболовство, в том числе аквакультура 0,0002

За забор воды из природных источников (водоемов) для следующих целей плата не взимается:

Обеспечение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана неочищенной водой;

Обеспечение питьевой водой Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана;

Использование воды для производства электроэнергии ОАО «Азерэнержи».

Водоемы, находящиеся в общем пользовании, доступные и открытые для всех, используются частными лицами бесплатно для удовлетворения своих потребностей (пляж, катание на лодках, спорт, любительская рыбалка и ловля других водных биоресурсов, водопой скота, забор воды без использования технических устройств и т. д.).

Собственники земельных участков, при отсутствии централизованного источника водоснабжения, могут бурить скважины в первом безнапорном водоносном горизонте и эксплуатировать их в пределах границ своих земельных участков для удовлетворения своих потребностей. Они освобождаются от платы за использование недр в пределах границ своих земельных участков.

При использовании поверхностных водных объектов для целей рыболовства, в том числе аквакультуры, и последующем сбросе использованной воды в дренажные системы плата, установленная в приведённой выше таблице, рассчитывается с применением коэффициента 10.

При сбросе сточных вод в водные объекты после доведения их до установленных норм с применением очистных сооружений плата, установленная в приведённой выше таблице, рассчитывается с применением коэффициента 0,7.