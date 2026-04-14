Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

ЦБА обнародовал объем активов финансового сектора Азербайджана в 2025 г.

Финансы Материалы 14 апреля 2026 15:37 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ – В 2025 году активы финансового сектора Азербайджана выросли на 7,7% и достигли 60,6 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".

"С этим показателем активы финансового сектора достигли 47% ВВП и 66% ненефтяного ВВП. В целом наблюдался рост активов по всем сегментам финансового сектора", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости