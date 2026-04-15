Обсуждено развитие транспортных проектов и цифровизация между Азербайджаном и АБР

БАКУ/Trend/ - Обсуждено развитие транспортных проектов и цифровизация между Азербайджаном и Азиатским банком развития (АБР).

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в X.

"Мы провели встречу с делегацией во главе с генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Леа Гутьеррес.

В ходе встречи мы обменялись мнениями по вопросам развития долгосрочного и стратегического сотрудничества между Азиатским банком развития и Азербайджаном, а также реализации крупных проектов в транспортном секторе", - говорится в публикации.

Согласно информации, также были обсуждены реализуемые и планируемые проекты в сферах железных дорог, метро и авиации, возможности дополнительного финансирования, механизмы ускорения принятия решений, а также перспективы расширения сотрудничества в направлениях цифровизации и устойчивого развития.

Отметим, что по данным Центрального банка Азербайджана, в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций АБР в экономику Азербайджана составил 7,355 миллиона долларов США.

Это на 14,081 миллиона долларов, или в 2,9 раза меньше по сравнению с 2024 годом.