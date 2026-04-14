Литва увеличила импорт продукции из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Литвой составил 3 миллиона 557 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 215 тысяч долларов США, или на 5,7%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Литвой составил 0,04% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе–феврале текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Литву составил 777 тысяч долларов. Это на 29 тысяч долларов США, или примерно на 3,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан осуществил импортные операции из Литвы на сумму 41 миллион 300 тысяч долларов США, что на 244 тысячи долларов США, или на 8,1%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6 миллиардов 264 миллиона долларов США. Это на 2 миллиарда 640 миллионов долларов, или на 29,6%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 3 миллиарда 665 миллионов долларов США внешнеторгового оборота, на долю импорта - 2 миллиарда 599 миллионов долларов США. За последний год экспорт сократился на 1 миллиард 101 миллион долларов, или на 23,1%, а импорт - на 1 миллиард 539 миллионов долларов, или в 1,6 раза.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 1 миллиарда 66 миллионов долларов, что на 438 миллионов долларов, или в 1,7 раза, больше в годовом сравнении.