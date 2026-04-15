Yelo Bank теперь в Загатале (ФОТО)

Yelo Bank продолжает активно расширять свою региональную сеть. Новый, 23-й по счёту филиал Банка начал работу в городе Загатала.



Отделение, расположенное по адресу: ул. Фаига Амирова, 12С, реализовано в рамках уникальной концепции «яркого банкинга» (parlaq bankçılıq). Современный и светлый интерьер, а также продуманная до мелочей организация пространства создают максимально комфортные условия для клиентов.



В филиале представлен полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, включая кредитование, депозитные продукты, карточные операции и другие повседневные финансовые решения. Кроме того, круглосуточная зона самообслуживания (24/7), оснащённая банкоматами и терминалами, позволяет клиентам в любое время снимать наличные и совершать платежи.



Основная цель Yelo Bank — обеспечить доступность финансовых услуг для населения и поддержать развитие реального сектора в регионах. Открытие нового филиала расширит возможности представителей малого и среднего бизнеса в Загатале и близлежащих районах по доступу к финансовым ресурсам.



В рамках своей стратегии Yelo Bank намерен и дальше укреплять своё присутствие в регионах страны.



