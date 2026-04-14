В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА, принят рекомендательный документ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в ходе которого был принят рекомендательный документ.

Как сообщает Trend, в заседании приняли участие представители государств-участников.

Открывая заседание вступительным словом, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова рассказала о значении и целях Совета.

«Конференция сформировала прочную основу для создания этого консультативного органа, который станет эффективной платформой для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений. Мы уверены, что эти подходы и предложения станут надежной опорой для нашей дальнейшей деятельности и позволят добиться конкретных, ощутимых результатов. Это заседание открывает новую страницу в развитии нашего сотрудничества. В рамках приоритетов председательства Азербайджана по институциональному развитию Совещания инициатива создания Женского совета была выдвинута на начальном этапе председательства и получила широкую и искреннюю поддержку со стороны государств-участников. В результате совместных усилий и конструктивного диалога, проведённых в прошлом году, был принят соответствующий Устав, что открыло новые возможности для углубления сотрудничества в сфере гендерной политики», - сказала она.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в своём выступлении также рассказал о целях Совета. Он отметил, что роль женщин должна усиливаться во всех сферах. Генеральный секретарь высоко оценил инициативу Азербайджана и выразил благодарность официальному Баку. К. Сарыбай добавил, что благодаря председательству и инициативам Азербайджана будут достигнуты ещё более успешные результаты.

Затем представители государств-участников выступили с национальными заявлениями, а по итогам заседания был принят путём голосования рекомендательный документ Совета.

