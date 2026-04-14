В Азербайджане увеличились инвестиции в операции с недвижимостью

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года объем инвестиций в основной капитал по операциям, связанным с недвижимостью, в Азербайджане составил 0,3 млн манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, это в 3,4 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Отметим, что в январе–феврале 2026 года из всех источников финансирования в основной капитал для развития экономической и социальной сфер страны было направлено 2 млрд 436,4 млн манатов, что на 19,4% больше, чем в соответствующем периоде 2025 года в реальном выражении. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 51,4%, в ненефтегазовый сектор — на 5,1%.

Из общего объема инвестиций 1 млрд 434,0 млн манатов (58,9%) пришлось на производство продукции, 794,7 млн манатов (32,6%) — на сферу услуг, 207,7 млн манатов (8,5%) — на строительство жилых домов. 28,9% общего объема инвестиций вложено государственными, 71,1% — частными инвесторами. 53,3% инвестиций направлено на строительные и монтажные работы. Объем инвестиций в основной капитал за счет внутренних источников составил 73,1% от общего объема инвестиций.