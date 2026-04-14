Unibank объявил финансовые результаты за первый квартал

Unibank KБ опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Банк продемонстрировал положительную динамику по ключевым финансовым показателям.

По итогам отчетного периода совокупные доходы банка достигли 105 млн манатов, что на 20 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 11 млн манатов, чистая прибыль — 8,1 млн манатов.

Банк зафиксировал значительный рост капитала и активов. Совокупный капитал увеличился на 33% и достиг 240 млн манатов. Объем активов вырос на 393 млн манатов, приблизившись к 2,2 млрд манатов.

За последний год банк существенно повысил коэффициент достаточности капитала, который на 31 марта 2026 года составил 14,32%.

Исполняющий обязанности председателя правления Unibank KБ ОАО Гейбат Гадиров отметил, что банк завершил первый квартал 2026 года с значительными результатами:

«Первый квартал этого года стал для нас началом нового стратегического этапа. Достигнутые результаты подтверждают правильность выбранного направления развития. 2026 год является первым годом новой трехлетней стратегии, и мы сосредоточены на укреплении позиций как более гибкого, более цифрового и клиентоориентированного банка. Этот год также является для нас годом трансформации. В предстоящий период основными приоритетами станут расширение продуктовой линейки и увеличение вклада в реальную экономику».

В отчетном периоде был зафиксирован значительный рост объемов и количества безналичных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безналичных операций увеличился на 22%, а их количество — на 34%. По итогам первого квартала объем безналичных операций превысил 3,9 млрд манатов, а их количество — 133 млн.

Клиентская база банка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 2,3 млн человек. По сравнению с первым кварталом 2025 года число предпринимателей выросло на 36%, а количество юридических лиц — на 13%.

В течение отчетного периода депозитный портфель банка также демонстрировал стабильный рост и превысил 1 млрд 378 млн манатов.

В соответствии со стратегическими приоритетами банка значительно увеличился объем бизнес-кредитов, продолжив рост их доли в общем кредитном портфеле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов вырос более чем на 36% и превысил 622 млн манатов. В структуре бизнес-портфеля также значительно увеличилась доля микрокредитов — рост составил 131 млн манатов по сравнению с первым кварталом 2025 года. В целом доля бизнес-кредитов в общем кредитном портфеле превысила 45%.

Общий кредитный портфель банка увеличился на 203 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,3 млрд манатов.

