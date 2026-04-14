Азербайджан отправит в Армению 22 вагона с дизельным топливом

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан сегодня отправит в Армению 22 вагона с дизельным топливом.

Как сообщает Trend, в Армению транзитом через Азербайджан также будет отправлено четыре вагона с удобрениями из России.

Отметим, что до настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано 6312 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в целом 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

А 25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 500 тонн дизельного топлива , 5 марта - 31 вагон с 1 984 тоннами дизельного топлива и два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта - грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - зерно общим весом 1023 тонны (нетто - 770 тонн) в составе 11 вагонов.

19 марта были отправлено 7 вагонов с зерном общим весом 488 тонн из России.

24 марта были отправлены 4 вагона с удобрениями общим весом 271 тонна и один вагон гречихи весом 68 тонн.

25 марта было отправлено 5 вагонов с пшеницей общим весом 350 тонн. А 1 апреля через территорию Азербайджана в Армению было отправлено 5 вагонов пшеницы общим весом 349 тонн.