Обзор мощности ВИЭ Азербайджана за последнее десятилетие - Данные IRENA

Зеленая экономика Материалы 15 апреля 2026 08:19 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Общая мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане значительно увеличилась за последнее десятилетие, сообщает Trend со ссылкой на Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA).

С 2016 по 2025 год общая установленная мощность ВИЭ в Азербайджане выросла с 1 184 МВт до 1 826 МВт, что соответствует увеличению на 54% за десять лет. Наибольший прирост наблюдался в 2023 и 2024 годах: в 2023 году мощность выросла на 363 МВт (приблизительно +27%), а в 2024 — на 104 МВт (+6%).

Год Мощность (МВт) Годовой прирост (%)
2016 1 184
2017 1 194 0,8%
2018 1 277 7,0%
2019 1 289 0,9%
2020 1 296 0,5%
2021 1 316 1,5%
2022 1 325 0,7%
2023 1 688 27,4%
2024 1 792 6,2%
2025 1 826 1,9%

Данные показывают постепенное развитие отрасли, с заметным ускорением в последние годы благодаря государственным инициативам по развитию солнечной и ветровой энергетики, а также расширению малой гидроэнергетики. Мировая установленная мощность ВИЭ выросла с 2,02 млн МВт в 2016 году до более 5,15 млн МВт в 2025 году. Годовые темпы прироста также ускорялись, особенно в 2023 (+14,7%) и 2024 (+15%) годах за счет крупных инвестиций в солнечные и ветровые электростанции и гидроэнергетику.

Год Мировая мощность (МВт) Годовой прирост (%)
2016 2 020 792
2017 2 186 943 8,2%
2018 2 357 537 7,8%
2019 2 541 486 7,8%
2020 2 810 899 10,6%
2021 3 077 120 9,5%
2022 3 379 389 9,8%
2023 3 872 829 14,7%
2024 4 457 340 15,1%
2025 5 149 280 15,5%
