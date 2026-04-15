Обзор мощности ВИЭ Азербайджана за последнее десятилетие - Данные IRENA

БАКУ/Trend/ - Общая мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане значительно увеличилась за последнее десятилетие, сообщает Trend со ссылкой на Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA).
С 2016 по 2025 год общая установленная мощность ВИЭ в Азербайджане выросла с 1 184 МВт до 1 826 МВт, что соответствует увеличению на 54% за десять лет. Наибольший прирост наблюдался в 2023 и 2024 годах: в 2023 году мощность выросла на 363 МВт (приблизительно +27%), а в 2024 — на 104 МВт (+6%).
|Год
|Мощность (МВт)
|Годовой прирост (%)
|2016
|1 184
|—
|2017
|1 194
|0,8%
|2018
|1 277
|7,0%
|2019
|1 289
|0,9%
|2020
|1 296
|0,5%
|2021
|1 316
|1,5%
|2022
|1 325
|0,7%
|2023
|1 688
|27,4%
|2024
|1 792
|6,2%
|2025
|1 826
|1,9%
Данные показывают постепенное развитие отрасли, с заметным ускорением в последние годы благодаря государственным инициативам по развитию солнечной и ветровой энергетики, а также расширению малой гидроэнергетики. Мировая установленная мощность ВИЭ выросла с 2,02 млн МВт в 2016 году до более 5,15 млн МВт в 2025 году. Годовые темпы прироста также ускорялись, особенно в 2023 (+14,7%) и 2024 (+15%) годах за счет крупных инвестиций в солнечные и ветровые электростанции и гидроэнергетику.
|Год
|Мировая мощность (МВт)
|Годовой прирост (%)
|2016
|2 020 792
|—
|2017
|2 186 943
|8,2%
|2018
|2 357 537
|7,8%
|2019
|2 541 486
|7,8%
|2020
|2 810 899
|10,6%
|2021
|3 077 120
|9,5%
|2022
|3 379 389
|9,8%
|2023
|3 872 829
|14,7%
|2024
|4 457 340
|15,1%
|2025
|5 149 280
|15,5%