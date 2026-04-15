Ближневосточный кризис и рост цен на нефть: экономические дивиденды для Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке в последнее время стал одной из главных тем обсуждения на глобальном энергетическом рынке.

Особенно обострение противостояния между США и Ираном, а также риски, возникающие вокруг Ормузского пролива, привели к значительному росту цен на нефть. В результате этого процесса цена на нефть марки Brent в некоторые периоды превышала отметку в 100 долларов, а в аналитических сценариях обсуждалась даже вероятность роста до 150–200 долларов. Как следствие, наблюдался резкий рост цены на Azeri Light - основной экспортный продукт Азербайджана, и за короткое время цены выросли более чем на 50 процентов.

В настоящее время цена азербайджанской нефти превысила 118 долларов. Так, цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на условиях CIF в порту Аугуста (Италия) составила 118,56 доллара США. В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США. Как видно, наблюдаемый в настоящее время резкий рост цен на нефть создает значительную разницу между базовой ценой, предусмотренной в государственном бюджете, и фактической рыночной ценой.

Экономисты, комментируя эту тему, считают, что, хотя эта разница в краткосрочной перспективе положительно влияет на рост экспортных доходов и валютных поступлений страны, ее прямое и автоматическое перенесение в государственный бюджет не носит механического характера. Потому что доходы бюджета формируются не только от цены продажи нефти, но и зависят от объемов добычи, условий контрактов, операционных расходов и налоговых механизмов.

Экономист Эльдениз Амиров в интервью Trend заявил, что удорожание нефти создает различные экономические последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. По его словам, хотя в краткосрочной перспективе этот рост повышает экспортные доходы и бюджетные поступления Азербайджана, в долгосрочной перспективе в экономиках, зависящих от импорта, он ускоряет инфляцию, что негативно влияет на покупательную способность населения: "В общем контексте каждое удорожание нефти на 10 долларов приводит к поступлению в государственный бюджет дополнительных средств в размере примерно 400 миллионов манатов. В прошлом году Азербайджан экспортировал в среднем 23 миллиона тонн нефти, что составляет 169 миллионов баррелей, и согласно этому показателю, каждое увеличение на 10 долларов увеличивает экспортные доходы примерно на 1,7 миллиарда долларов".

Эльдениз Амиров добавил, что если нефть продается на 40 долларов дороже запланированного, то это означает около 7 миллиардов долларов дополнительного дохода. Это, естественно, служит увеличению валютных резервов страны. "В настоящее время валютные резервы Государственного нефтяного фонда составляют 74,5 миллиарда долларов, а валютные резервы Центрального банка - 11,6 миллиарда долларов. Суммируя их, можно сказать, что стратегические валютные резервы страны составляют 85,1 миллиарда долларов".

Экономист считает, что рост цен на нефть может создать условия для дальнейшего увеличения валютных резервов Азербайджана к концу года. Вместе с тем он подчеркнул, что рост цен также влияет на инфляционный процесс. По его словам, это влияние не ограничивается только Азербайджаном: «В мире каждые 10% роста цены на нефть оказывают негативное влияние на инфляционные показатели на 0,5 процентного пункта».

Согласно предварительным подсчетам, в первом квартале 2026 года доходы от нефти выросли примерно на 20 процентов, и этот рост означает дополнительный доход в размере 360 миллионов манатов. Это показывает, что, несмотря на резкий рост цен, фискальное воздействие остается относительно ограниченным. Основную роль в управлении этими доходами играет Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Когда цены на нефть растут, большая часть возникающих дополнительных доходов направляется не прямо в бюджет, а накапливается в фонде и сохраняется в качестве резерва на будущие периоды. Этот механизм позволяет сохранять стабильность государственных расходов и защищать экономику от резких колебаний цен на нефть.

Экономист Ильхам Шабан в интервью Trend заявил, что на фоне роста цен, несомненно, увеличатся трансферты и платежи в бюджет.

Он отметил, что в Азербайджане продолжается процесс снижения добычи нефти: "Даже если в текущих условиях рост цен до определенной степени компенсирует это снижение, это можно оценить как положительный фактор для Азербайджана - в определенном смысле как дивиденд".

По его словам, основными бенефициарами являются транспортные и логистические компании, а также страховые и кредитные организации.

Экономист рекомендовал не преувеличивать влияние роста цен на нефть на доходы добывающих компаний: "Нельзя однозначно утверждать, что рост цен на нефть приведет к пропорциональному, например, двукратному увеличению налогов, поступающих в госбюджет из нефтяного сектора. Точнее говоря, на фоне роста цен трансферты и платежи в бюджет, несомненно, увеличатся, но конкретный объем этого увеличения можно будет определить только после публикации статистических показателей за первый квартал. Потому что продажа компаниями нефти по более высокой цене не означает, что налоги, уплачиваемые ими в бюджет, также увеличатся в той же пропорции".

И. Шабан отметил, что, с другой стороны, уровень расходов компаний в первом квартале пока также неизвестен, и этот фактор напрямую влияет на объем платежей по налогу на прибыль.

Оценки международных организаций также показывают, что Азербайджан находится в числе стран, получающих положительный эффект от этого процесса. Согласно расчетам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в результате роста энергетических цен профицит торговли энергоресурсами в таких странах-экспортерах, как Азербайджан, может вырасти до 11–39 процентов ВВП. Это означает значительное увеличение доходов страны в иностранной валюте.

Международный валютный фонд (МВФ), также придерживаясь аналогичного подхода, заявляет, что, хотя геополитические риски создают рост доходов для стран-экспортеров энергоресурсов в краткосрочной перспективе, они могут укрепить общий макроэкономический баланс. В этом контексте Азербайджан оценивается как одна из стран с улучшающимся внешним балансом и растущей фискальной стабильностью.

Международное энергетическое агентство (МЭА) представляет два основных сценария в отношении нефтяного рынка. Согласно среднему сценарию, со второй половины 2026 года рынок постепенно переходит к профициту, и цены стабилизируются. При более пессимистическом сценарии возможно повышение цен на нефть до 150-200 долларов в результате долгосрочных сбоев в поставках. Это, хотя и увеличивает доходные возможности Азербайджана, в то же время усиливает риск высокой волатильности.

Согласно оценкам Fitch Ratings, даже если рост напряженности на Ближнем Востоке будет краткосрочным, он может привести к укреплению фискальной позиции и увеличению валютных резервов для стран-экспортеров энергоресурсов. Этот фактор также оценивается как положительный сигнал с точки зрения кредитного риск-профиля Азербайджана.

С другой стороны, аналитики ING Group отмечают, что, хотя рост энергетических цен создает инфляционное давление, увеличение экспортных доходов и валютных поступлений частично компенсирует это давление. В Азербайджане инфляция остается в основном в диапазоне 5–6 процентов, и сохранение стабильных внутренних цен на энергоносители помогает поддерживать эту стабильность.

В целом, хотя геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и является для Азербайджана элементом глобального риска, в экономическом плане она превращается в процесс, создающий скорее возможности. Рост цен на нефть примерно на 50 процентов, повышение экспортных доходов, укрепление валютных поступлений и увеличение фискальных резервов усиливают макроэкономическую устойчивость страны. Основным определяющим фактором является то, как управлять этими дополнительными доходами, поскольку долгосрочная стабильность зависит именно от эффективного направления этих ресурсов.