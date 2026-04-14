Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - На должность заместителя руководителя Аппарата Милли Меджлиса назначен Шахин Гасанов.

Как сообщает Trend, Ш. Гасанов на этом посту заменил Яшара Амашова, который 9 апреля был назначен на должность первого заместителя начальника Службы специальной связи и информационной безопасности.

Шахин Гасан оглу Гасанов родился 18 августа 1969 года в городе Гёйчай.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, получив специальность инженера-системотехника.

В 1992–1993 годах был преподавателем кафедры "Высшая математика и информатика" Мингячевирского энергетического института, в 1993–1998 годах работал инженером-программистом в Нефтегазодобывающем управлении имени Н. Нариманова.

В 1998 году был назначен заместителем заведующего, а затем заведующим отделом информационного обеспечения Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, проработал на этой должности 8 лет, с 2006 по 2026 год занимал должность заведующего отделом информационных ресурсов и технологий Аппарата Милли Меджлиса.

9 апреля 2026 года назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Милли Меджлиса.

С 2013 года является преподавателем кафедры информационных технологий в государственном управлении Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Доктор философии по техническим наукам.

В разные годы прошел очные курсы в Азербайджане, Украине и Нидерландах, а также онлайн-курсы в Гарвардском университете (США), получив сертификаты по системному администрированию, сетевому администрированию, администрированию сетевой безопасности, расширенному администрированию операционных систем.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 июня 2021 года награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Государственный советник 2-й степени

Владеет азербайджанским, русским и английским языками.

Женат, четверо детей.