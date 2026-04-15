Эпоха ИИ: кто меняет кого — технологии общество или общество технологии?

БАКУ/Trend/- В последние десятилетия искусственный интеллект (ИИ) прошёл путь от узкоспециализированной научной дисциплины до одного из ключевых драйверов глобальных изменений. Если раньше автоматизация затрагивала в основном физический труд, то сегодня интеллектуальные системы — такие как ChatGPT — берут на себя функции, которые долгое время считались исключительно человеческими: анализ данных, создание текстов, обучение и даже элементы принятия решений. Мы вступаем не просто в технологическую эпоху, а в фазу глубокой трансформации общества и экономики. Одним из самых заметных эффектов развития ИИ становится изменение структуры занятости. Автоматизация действительно вытесняет часть профессий — прежде всего в производстве, логистике и административной сфере. Однако параллельно формируются новые направления: специалисты по машинному обучению, аналитики данных, разработчики алгоритмов, prompt-инженеры и т.д. Важно понимать: речь идёт не об исчезновении труда, а о его переосмыслении. На первый план выходят креативность, критическое мышление и эмоциональный интеллект — качества, которые остаются труднодоступными для алгоритмов. Всё большее значение приобретает так называемая «интеллектуальная интуиция» — способность принимать нестандартные решения в условиях неопределённости. Формируется гибридная модель занятости, где человек и ИИ работают в тандеме. Юристы используют алгоритмы для анализа документов, врачи — для более точной диагностики, инженеры — для оптимизации процессов. Это повышает эффективность, но одновременно требует более высокой квалификации. Сфера образования переживает не менее серьёзные изменения. ИИ открывает возможности персонализированного обучения: программы подстраиваются под уровень, темп и особенности каждого студента. Цифровые наставники могут объяснять сложные темы, проверять задания и давать индивидуальные рекомендации. Но вместе с этим возникают новые вызовы, использование ИИ для выполнения заданий ставит под сомнение традиционные методы оценки знаний. Это требует пересмотра всей образовательной модели: от механического запоминания — к развитию аналитических навыков, способности интерпретировать информацию и мыслить самостоятельно (напрашивается мысль, то бишь песенка из известного всем фильма: «до чего дошел прогресс….вкалывают роботы а не человек!»). В перспективе роль преподавателя трансформируется: он становится не столько источником знаний, сколько наставником, модератором и навигатором в мире информации.

Что касается нас, то с экономической точки зрения ИИ становится мощным инструментом роста производительности и конкурентоспособности для Азербайджана, это открывает стратегическое окно возможностей, во-первых, ИИ может сыграть ключевую роль в диверсификации экономики, снижая зависимость от нефтегазового сектора. Развитие цифровых технологий, финтеха (ИИ, блокчейн, Big Data, биометрия), агротехнологий и логистики позволяет создавать новые источники дохода. Во-вторых, внедрение ИИ в энергетике — особенно в нефтегазовой отрасли — может значительно повысить эффективность добычи, снизить издержки и оптимизировать управление ресурсами. Это особенно важно в условиях глобальной энергетической трансформации. В-третьих, сельское хозяйство, которое остаётся важной частью экономики страны, может получить серьёзный импульс благодаря «умным» технологиям: прогнозирование урожайности, автоматизация орошения, мониторинг почв и климата. Кроме того, Азербайджан имеет выгодное географическое положение, выступая транспортным и логистическим узлом между Востоком и Западом. Использование ИИ в логистике и управлении транспортными потоками может усилить эту роль, повысив эффективность международных коридоров. Развитие ИИ также создаёт возможности для экспорта интеллектуальных услуг — от IT-аутсорсинга до разработки собственных цифровых решений. Это особенно актуально для молодого населения страны, которое активно вовлекается в технологическую сферу. ИИ уже влияет на политическую сферу: анализ общественного мнения, таргетированная реклама, управление информационными потоками. Это создаёт новые инструменты взаимодействия государства и граждан, но одновременно несёт риски манипуляции. Не менее важен вопрос ответственности: кто отвечает за решения, принятые алгоритмом? Разработчик, пользователь или государство? Эти вопросы активно обсуждаются на международном уровне. Также усиливаются риски, связанные с приватностью. Обработка больших объёмов данных требует прозрачности и чёткого регулирования. Без этого невозможно сформировать доверие к технологиям. Крупные технологические корпорации, такие как Google и Microsoft, уже сегодня задают темп развития ИИ. Однако концентрация технологий в руках ограниченного числа игроков может усилить глобальное неравенство.

Для Азербайджана это означает необходимость активной государственной политики: инвестиций в образование, поддержку стартапов, создание технологических кластеров и развитие национальной цифровой инфраструктуры. В противном случае страна рискует остаться лишь потребителем технологий, а не их создателем. Таким образом, опережая глобальную трансформацию, 19 марта 2025-го года Президент Ильхам Алиев утвердил «Стратегию искусственного интеллекта Республики Азербайджан на 2025–2028 годы». В рамках Стратегии глава государства задал курс на системную модернизацию цифровой инфраструктуры, подготовку кадров и внедрение ИИ в государственное управление. Стратегия является политическим сигналом о том, что ИИ рассматривается как приоритет национального развития. 27 февраля 2026-го года был утвержден «План действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы», а также создан Совет по цифровому развитию. Назначение Первого Вице-Президента Мехрибан Алиеву председателем Совета усилило институциональный вес цифровой повестки, что обеспечит переход от стратегического планирования к ее практической реализации при поддержке высшего уровня государственного управления. По данным «Microsoft AI Economy Institute», во втором полугодии 2025 года Азербайджан продемонстрировал самый высокий прирост использования генеративного ИИ в регионе — +1,3 процентных пункта (с 14,2% до 15,5%). Для сравнения, в Грузии рост показателя составил 0,9 п.п., в Армении — 0,4 п.п. Более того, во втором полугодии 2025 года Азербайджан занял второе место среди стран СНГ, уступив лишь Молдове (17%). Аналогичные показатели Турции составили 14,6%, Кыргызстана – 8,2%, Узбекистана – 6,3%. Рост совпал с принятием ключевых государственных Указов в стране.

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью современного мира, влияя на экономику, образование, политику и повседневную жизнь. Однако ключевой вопрос заключается не в самих технологиях, а в том, как именно мы их используем. Для Азербайджана ИИ — это не только вызов, но и шанс: возможность ускорить модернизацию экономики, занять своё место в глобальной цифровой системе и повысить благосостояние общества. ИИ — это инструмент, и его будущее определяется не алгоритмами, а решениями людей.