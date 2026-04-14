Индекс жалоб не может служить основанием для прекращения деятельности банка - ЦБА

Экономика Материалы 14 апреля 2026 17:26 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/- Индекс жалоб не может служить основанием для прекращения деятельности банка.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".

По его словам, индекс жалоб отражает ситуацию с правами потребителей, но не может быть основанием для закрытия банка.

"Вопрос закрытия банков рассматривается в рамках пруденциального надзора. При этом учитываются такие показатели, как достаточность капитала, уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле и другие финансовые индикаторы", - подчеркнул он.

Ш.Махмудзаде отметил, что закрытие банка исключительно из-за высокого индекса жалоб может вызвать необоснованный ажиотаж на рынке и привести к дополнительным проблемам.

