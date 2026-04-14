МВФ представил прогноз роста реального ВВП Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Рост реального ВВП Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 2,2%, по сравнению с 1,4% в 2025 году, сообщает Trend со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозам, в 2027 году темпы роста экономики страны ускорятся до 2,5%.

По данным Государственного комитета по статистике, ВВП Азербайджана в 2025 году составил 129,1 миллиарда манатов, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом добавленная стоимость в нефтегазовом секторе сократилась на 1,6%, тогда как ненефтяной сектор продемонстрировал рост на 2,7%.

В структуре ВВП наибольшую долю занимает промышленность — 33%. Далее следуют торговля и ремонт транспортных средств (11,3%), транспорт и складирование (7,1%), строительство (6,5%), сельское, лесное хозяйство и рыболовство (5,9%), размещение и общественное питание (2,8%), информация и связь (2,1%), а также прочие сектора (21,7%). Чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6% ВВП.

ВВП на душу населения достиг 12 602,2 маната.