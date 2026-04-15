Банк Республика подтвердил статус одного из драйверов банковского сектора страны по итогам I квартала

Экономика Материалы 15 апреля 2026 09:59 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Банк Республика завершил I квартал с уверенным ростом по ключевым показателям

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. По итогам отчетного периода Банк сохранил устойчивую динамику развития и усилил свои позиции на рынке.

Результаты стали отражением последовательной реализации стратегии, направленной на развитие клиентского опыта, цифровых решений и устойчивой бизнес-модели при эффективном управлении рисками.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по основным финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов.

Основные финансовые показатели за I квартал 2026 года:

  • Активы выросли на 18% и составили 2,64 млрд манатов;
  • Совокупный капитал увеличился на 13,5% и составил 264,05 млн. манатов;
  • Кредитный портфель вырос на 9% и составил 1,64 млрд. манатов;
  • Чистый процентный доход вырос на 15,2% и составил 47,2 млн. манатов;
  • Чистая операционная прибыль увеличилась на 22,7%, достигнув 22,4 млн. манатов;
  • Чистая прибыль увеличилась на 17,7% и составила 17,03 млн. манатов;
  • Депозитный портфель составил 1,2 млрд. манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны.

Ключевые показатели финансовой устойчивости:

  • Коэффициент адекватности капитала I уровня — 10,15% (при нормативе 6,5%)
  • Коэффициент совокупной адекватности капитала — 13,23% (при нормативе 12,5%)
  • Коэффициент левереджа — 7,57% (при нормативе 5%)
  • Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила - 0,77%, что является одним из самых низких показателей в банковском секторе.

Стоит подчеркнуть, что в течение первого квартала 2026 года Банк Республика последовательно внедрил ряд стратегических инициатив, ориентированных на улучшение клиентского сервиса и расширение спектра продуктов. Особое значение имели меры в сфере цифровой трансформации, благодаря которым существенно возросли доступность и скорость предоставления банковских услуг.

