Банк Республика подтвердил статус одного из драйверов банковского сектора страны по итогам I квартала

Банк Республика завершил I квартал с уверенным ростом по ключевым показателям

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. По итогам отчетного периода Банк сохранил устойчивую динамику развития и усилил свои позиции на рынке.

Результаты стали отражением последовательной реализации стратегии, направленной на развитие клиентского опыта, цифровых решений и устойчивой бизнес-модели при эффективном управлении рисками.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по основным финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов.

Основные финансовые показатели за I квартал 2026 года:

Активы выросли на 18% и составили 2,64 млрд манатов;

Совокупный капитал увеличился на 13,5% и составил 264,05 млн. манатов;

Кредитный портфель вырос на 9% и составил 1,64 млрд. манатов;

Чистый процентный доход вырос на 15,2% и составил 47,2 млн. манатов;

Чистая операционная прибыль увеличилась на 22,7%, достигнув 22,4 млн. манатов;

Чистая прибыль увеличилась на 17,7% и составила 17,03 млн. манатов;

Депозитный портфель составил 1,2 млрд. манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны.

Ключевые показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент адекватности капитала I уровня — 10,15% (при нормативе 6,5%)

— 10,15% (при нормативе 6,5%) Коэффициент совокупной адекватности капитала — 13,23% (при нормативе 12,5%)

— 13,23% (при нормативе 12,5%) Коэффициент левереджа — 7,57% (при нормативе 5%)

— 7,57% (при нормативе 5%) Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила - 0,77%, что является одним из самых низких показателей в банковском секторе.

Стоит подчеркнуть, что в течение первого квартала 2026 года Банк Республика последовательно внедрил ряд стратегических инициатив, ориентированных на улучшение клиентского сервиса и расширение спектра продуктов. Особое значение имели меры в сфере цифровой трансформации, благодаря которым существенно возросли доступность и скорость предоставления банковских услуг.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

Центр поддержки клиентов: 144