Иран не желает дестабилизации и войны - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Иран не желает дестабилизации и войны, а также всегда подчеркивает важность конструктивного диалога и взаимопонимания с различными странами.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня при ознакомлении с деятельностью Организации скорой помощи провинции Тегеран.

По его словам, попытки принудить страну к капитуляции или навязать ей какую-либо волю обречены на провал. Иран никогда не сдастся.

Пезешкиан отметил, что любые военные действия против стран противоречат общепризнанным международным принципам. Непонятно, на основе какого преступления осуществляется нападение на Иран, и в рамках какого международного права и принципов при этом наносятся удары по гражданским лицам, школам и больницам.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетной и ядерной угрозой, исходящей от Исламской Республики. В результате нанесенных по Ирану ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что проводит масштабную ответную операцию против Израиля. Одновременно Иран наносил удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морские перевозки в регионе также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

7 апреля США и Иран договорились о примерном двухнедельном временном прекращении огня с целью предотвращения военной эскалации и создания возможности для переговоров.

11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.

İran destabillik və müharibə istəmir, eyni zamanda həmişə müxtəlif ölkələrlə

Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə əlaqədar konkret nəticələr əldə olunmadığına görə, 28 fevralda ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi hava hücumlara başlayıb və İran da həmin gündən İsraili və ABŞ-nin regiondakı obyektlərini raket və PUA ilə atəşə tutub. Pakistanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında 7 apreldə 2 həftəlik atəşkəs razılaşması əldə olunub. 11 apreldə ABŞ və İran arasında İslamabadda keçirilən danışıqlarda razılaşma əldə olunmayıb.