Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,45 доллара США или 2,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,31 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,39 доллара США или 2,1%, и составила 66,64 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 1,41 доллара США или 3,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 37,97 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,27 доллара США или 1,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,09 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.