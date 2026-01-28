SOFAZ за пять лет: результаты и эффективность долгосрочной стратегии

БАКУ /Trend/ - На фоне волатильности, с которой в последние годы сталкиваются глобальные финансовые рынки, резких колебаний цен на энергоносители и растущих геополитических рисков Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) укрепил свои позиции как устойчиво управляемый, рискоустойчивый и стратегически мыслящий суверенный фонд благосостояния. В особенности период 2020–2025 годов может быть оценен как качественно новый этап в траектории развития Фонда.

В течение этого периода SOFAZ не ограничился лишь наращиванием объема активов, но и трансформировал структуру инвестиционного портфеля, сделав его более сбалансированным, устойчивым к инфляции и глобальным шокам. Деятельность Фонда сыграла роль надежного буфера как для внутренней фискальной устойчивости, так и для международных финансовых институтов. Это подтверждается и цифрами.

Так, если в 2020 году объем активов SOFAZ составлял 43,6 миллиарда долларов США, то к концу 2025 года этот показатель достиг 73,5 миллиарда долларов США. Это означает рост примерно на 30 миллиардов долларов США или на 68,8% всего за пять лет, что считается весьма высокой динамикой для суверенных фондов благосостояния.

Год Активы SOFAZ (млн долларов США) 2020 43 564,3 2021 45 025,1 2022 49 033,6 2023 56 069,7 2024 60 031,4 2025 73 541,5

Как видно из таблицы, особенно примечательным является тот факт, что только в течение 2025 года активы Фонда выросли на 22,5% по сравнению с 2024 годом. Этот показатель существенно превышает среднегодовые темпы роста многих суверенных фондов, действующих в глобальном масштабе, и наглядно демонстрирует способность SOFAZ гибко адаптироваться к рыночным условиям.

В 2025 году SOFAZ также выступал одним из ключевых опорных элементов государственной финансовой системы. В течение года совокупные доходы Фонда составили 37,6 миллиарда манатов, бюджетные расходы - 14,6 миллиарда манатов, а трансферты в государственный бюджет - 14,48 миллиарда манатов.

Год Бюджетные доходы SOFAZ (млн манатов) Бюджетные расходы SOFAZ (млн манатов) Трансферты в государственный бюджет (млн манатов) 2020 9 360,8 12 425,3 12 200,0 2021 15 985,6 11 382,7 11 350,0 2022 9 586,0 4 699,0 7 923,0 2023 21 661,9 11 832,6 11 737,6 2024 18 039,0 12 896,4 12 781,0 2025 17 160,4 14 627,2 14 481,0

Эти показатели свидетельствуют о том, что Фонд в полном объеме, своевременно и без создания рисков выполняет свои обязательства перед бюджетом. За последние пять лет объем трансфертов в государственный бюджет увеличился на 18,7% и в 2025 году достиг рекордного уровня. Это, в свою очередь, подтверждает, что SOFAZ играет стратегическую роль не только в накоплении богатства, но и в обеспечении макроэкономической стабильности.

Пятилетний период, в течение которого SOFAZ получил инвестиционный доход в объеме 10,6 миллиарда долларов США, а среднегодовая доходность сформировалась на уровне около 4%, подтверждает, что Фонд опирается не на краткосрочные рыночные колебания, а на долгосрочную и сбалансированную стратегию. Такой подход охватывал как неблагоприятные рыночные годы, так и фазы восстановления рынков, сохраняя устойчивость портфеля.

В 2025 году годовая доходность инвестиционного портфеля SOFAZ составила 6,2%. В результате этого Фонд получил инвестиционный доход в размере 6,9 миллиарда манатов, примерно 4 миллиардов долларов США. Еще более важным моментом являются изменения, произошедшие за последние пять лет в структуре инвестиционного портфеля. Фонд отошел от классического консервативного подхода и перешел к более сбалансированной модели. Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля Фонда за последние пять лет:

Вид активов 2020 2025 Облигации и инструменты денежного рынка 63,8% 29,8% Акции 15,9% 25,6% Недвижимость и инфраструктура 6,1% 6,4% Золото 14,2% 38,2%

Как видно из таблицы, если в 2020 году в распределении инвестиционного портфеля SOFAZ доля облигаций и инструментов денежного рынка составляла 63,8%, акций - 15,9%, недвижимости - 6,1%, а золота - 14,2%, то в 2025 году эти показатели составили соответственно 29,8%, 25,6%, 6,4% и 38,2%. Согласно данным, за последние пять лет в распределении инвестиционного портфеля Фонда по активам наблюдался заметный рост инвестиций в золото и недвижимость.

Особо отметим, что инвестиции Фонда в недвижимость принесли более 1 миллиарда долларов США дохода. Инвестиции в недвижимость выступают для Фонда активом, играющим роль диверсификации в общем портфеле, обеспечивая как стабильные арендные доходы, так и рост стоимости объектов. По данному виду активов, в который было инвестировано около 3 миллиардов долларов США, получен доход порядка 1 миллиарда долларов США, а общая доходность составила около 80%. Эти инвестиции в основном охватывают офисные, торговые, жилые, промышленные и гостиничные сегменты и включают около 1400 объектов, расположенных преимущественно в развитых странах, что служит углублению диверсификации портфеля недвижимости.

Кроме того, заметные изменения наблюдаются и в инвестициях Фонда в золото. В целом одним из самых примечательных шагов, предпринятых SOFAZ в последние годы, стало наращивание золотых резервов. В 2025 году объем золотых запасов Фонда был доведен до 200 тонн, что по сравнению с 2020 годом означает рост на 96,5%. Увеличение доли золота в портфеле до 38,2% имеет для Фонда стратегическое значение с точки зрения защиты от геополитических рисков, нейтрализации инфляционного давления и сохранения долгосрочной стоимости. В период, когда мировые центральные банки наращивают закупки золота, а цены приближаются к историческим максимумам, данная стратегия создала для SOFAZ дополнительную ценность.

Год Золотые резервы SOFAZ (тонны) 2020 101,8 2021 101,8 2022 101,8 2023 101,8 2024 146,6 2025 200

Цифры также подтверждают, что эти структурные изменения наглядно демонстрируют переход SOFAZ к портфельной стратегии, ориентированной на снижение инфляционных рисков, повышение доходности и обеспечение долгосрочной стабильности.

В последние годы Фонд активизирует стратегические меры в сфере инвестиций в устойчивую энергетику и инфраструктуру. Уже одни только достижения 2025 года наглядно показывают приоритетность данного направления. В 2025 году в своей инвестиционной политике SOFAZ уделил особое внимание проектам в области устойчивой энергетики и стратегической инфраструктуры. В течение года к ключевым проектам, вошедшим в портфель Фонда, можно отнести следующие:

ADNOC Gas Pipeline Assets (ОАЭ) - 50 млн долларов США; Enfinity Global (Италия, солнечная энергетика мощностью 402 МВт) - доля 49%; Italo (Италия, высокоскоростная железная дорога) - инфраструктурная инвестиция.

Кроме того, в январе текущего года SOFAZ в Давосе официально оформил намерение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами - BlackRock, а также с ее дочерней структурой Global Infrastructure Partners (GIP). Сотрудничество предусматривает доступ к глобальным инфраструктурным фондам, а также инвестиционные возможности в инфраструктурные проекты в Азербайджане и связанные с Азербайджаном инициативы.

В целом данные проекты, наряду с формированием для SOFAZ долгосрочных, стабильных и прогнозируемых потоков доходов, усиливают позицию Фонда в контексте энергетического перехода и повестки "зеленой" экономики.

Финансовая мощь и качество управления SOFAZ также высоко оцениваются ведущими международными рейтинговыми агентствами. Moody’s обосновывает суверенный рейтинг Азербайджана на уровне «Baa3» значительным объемом накопленных активов SOFAZ. S&P Global Ratings представляет Фонд как ключевую опору фискальных и внешних буферов страны. Fitch Ratings, в свою очередь, прогнозирует устойчивый рост активов SOFAZ и в 2025-2027 годах.

Эти оценки подтверждают не только финансовые показатели Фонда, но и его институциональную надежность, а также стратегическую модель управления.

Таким образом, 2020–2025 годы характеризуются для Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики как период стратегической зрелости и трансформации. За этот срок Фонд довел объем активов до рекордного уровня, эффективно диверсифицировал инвестиционный портфель, сохранил позицию одного из ключевых опорных столпов государственного бюджета и еще более укрепил доверие в международных финансовых кругах.

Сегодня SOFAZ выступает не только как национальный фонд благосостояния, но и как признанный на глобальном уровне современный и устойчивый суверенный инвестор, продолжая обеспечивать долгосрочную экономическую безопасность будущих поколений Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!