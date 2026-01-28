БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет принят новый закон "О правах ребенка".

Как сообщает Trend, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Отмечается, что данный закон определит основные принципы государственной политики в отношении детей в Азербайджане, их права и свободы, государственные гарантии в сфере реализации этих прав и свобод, а также основы государственного контроля.

Права и свободы, предусмотренные данным законом, будут распространяться на каждого ребенка независимо от его расы, этнической принадлежности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного положения, убеждений, состояния здоровья, социального положения родителей (или лиц, их заменяющих), других членов семьи, принадлежности к общественным объединениям и других признаков.

Иностранные дети и дети без гражданства, находящиеся на территории Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено другими законами или международными договорами, участницей которых является Азербайджанская Республика, смогут пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными данным законом.