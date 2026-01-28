Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане вносятся изменения в закон "О медиа"

Общество Материалы 28 января 2026 11:02 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут изменены правила, касающиеся недопустимости распространения данных предварительного расследования.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, раскрытие информации о личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых или потерпевших будет допускаться исключительно с письменного согласия самих этих лиц и их законных представителей.

