В Азербайджане вносятся изменения в закон "О медиа"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут изменены правила, касающиеся недопустимости распространения данных предварительного расследования.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, раскрытие информации о личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых или потерпевших будет допускаться исключительно с письменного согласия самих этих лиц и их законных представителей.