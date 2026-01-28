PASHA Bank планирует размещение акций в объеме 5% капитала - Джавид Гулиев

БАКУ /Trend/ - Размещение акций методом первичного публичного предложения (IPO) является для PASHA Bank следующим стратегическим этапом развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления и главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на пресс-конференции, посвященной процессу подготовки к IPO акций возглавляемого им банка.

По его словам, первым частным банком, присоединившимся к процессу IPO, стал именно PASHA Bank:

"Размещение акций дает нашему банку возможность расширить деятельность как более прозрачного, устойчивого финансового института, создающего долгосрочную ценность для инвесторов. На текущем этапе объём акций, планируемых к размещению, составляет 5 процентов капитала банка и включает 932 926 обыкновенных именных акций».

Он отметил, что PASHA Bank всегда был надежным финансовым партнером реального сектора и успешно продолжает эту миссию.

"Годы устойчивого и целенаправленного развития стали стимулом для нашего выхода на фондовый рынок. Этот шаг создает новые возможности для внесения более весомого вклада в экономику страны, особенно в развитие ненефтяного сектора", - подчеркнул главный исполнительный директор банка.

Отметим, что PASHA Bank, основанный в 2007 году, является одним из ведущих корпоративных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса услуги инвестиционного банкинга, торгового финансирования, управления активами и классические банковские услуги.

Основной целью его деятельности является поддержка развития ненефтяного сектора, удовлетворение финансовых потребностей бизнеса реального сектора и содействие диверсификации экономики страны. PASHA Bank осуществляет деятельность не только в Азербайджане, но и в Грузии и Турции.

В 2024-2025 годах за вклад в развитие местного предпринимательства банк был удостоен ряда наград от авторитетных международных изданий, таких как Euromoney, International Investor и Global Finance, включая титулы «Лучший банк для МСБ» и World’s Best Private Banks 2025. В 2025 году PASHA Bank стал первым азербайджанским банком, получившим премию Gold Stevie в номинации «Компания года» от Stevie Awards.