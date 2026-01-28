Названо число акций PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день у PASHA Bank насчитывается 17 725 590 акций. Планируется вывести на рынок около 5% от этого объема, то есть 932 926 обыкновенных именных акций.

Как сообщает Trend, об этом заявил член правления PASHA Bank, главный финансовый директор Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной подготовительному процессу первичного публичного размещения акций (IPO) банка.

«В настоящее время мы завершаем подготовку эмиссионного проспекта и ведём работу по формированию цены акций и других параметров. При этом будут учитываться различные условия, включая рыночную конъюнктуру, интерес инвесторов, результаты оценки и международный опыт.

Наша основная цель - сделать акции доступными для широкой инвесторской аудитории. Мы планируем организовать процесс продажи акций как через цифровые, так и через физические каналы. Андеррайтером выступит PASHA Сapital. В то же время мы также ведем переговоры с другими брокерскими компаниями", - подчеркнул он.