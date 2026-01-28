Ведутся проектные работы по восстановлению трамвайной линии от Мехдиабада до станции "28 Мая" в Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с восстановлением трамвайной линии были проведены соответствующие работы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, выступая за круглым столом, посвященном исполнению "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" за 2025 год.

По его словам, уже подготовлен предварительный технико-экономический обосновывающий документ по внедрению трамвая от поселка Мехдиабад до станции метро «28 Мая» в Баку, в настоящее время ведутся проектные работы.

А.Рзаев также добавил, что с учетом прохождения трамвайной линии по маршруту также согласована форма продольного профиля дороги внутри участка Sea Breeze.