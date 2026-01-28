В Азербайджане будут реализованы программы по защите прав ребенка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государственные органы будут реализовывать программы по защите прав ребёнка с участием местных комиссий по защите прав детей.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте «О правах ребёнка», который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, в целях содействия обеспечению эффективной защиты прав ребёнка, закреплённых в данном Законе, государственные органы (учреждения) и органы местного самоуправления будут реализовывать программы с участием местных комиссий по защите прав ребёнка.

Неправительственные организации, защищающие права ребёнка, смогут самостоятельно либо совместно с другими неправительственными организациями реализовывать программы поддержки детей.

Органы (учреждения) и неправительственные организации, защищающие права ребёнка

Защиту прав ребёнка в Азербайджанской Республике будут обеспечивать комиссии по защите прав ребёнка, орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти, суд, прокуратура и другие правоохранительные органы, Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики, а также органы местного самоуправления.

Государственные органы (учреждения) и органы местного самоуправления будут оказывать поддержку деятельности неправительственных организаций, защищающих права ребёнка.

Деятельность неправительственных организаций, защищающих права ребёнка, должна основываться на принципах и требованиях, установленных данным Законом.