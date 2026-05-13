Азербайджан формирует новую модель инклюзивного городского развития - Айгюн Алиева

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан формирует новую модель инклюзивного городского развития.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки НПО, член Организационного комитета 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Айгюн Алиева в ходе выступления на мероприятии "Города для всех — никто не должен остаться в стороне".

Она отметила, что масштабные восстановительные работы, проводимые в Азербайджане, особенно на освобожденных от оккупации территориях, привлекают внимание как пример современного и устойчивого градостроительства.

По словам А.Алиевой, населенные пункты, строящиеся в Карабахе и Восточном Зангезуре на основе концепций "умный город" и "умное село", формируют инклюзивную модель проживания будущего. В этом контексте особого упоминания заслуживает село Агалы:

"Модель "умного села", внедренная в Агалы, наряду с современными технологиями, экологическим подходом и принципами комфортного проживания, нацелена на обеспечение жизни людей в безопасной, доступной и качественной среде. Эти проекты демонстрируют, что Азербайджан на освобожденных от оккупации землях занимается не только реконструкцией, но и создает новую, современную модель урбанистического развития.

В этом процессе также важна роль институтов гражданского общества. В связи с этим особой благодарности заслуживают организаторы сегодняшнего мероприятия — Союз организаций инвалидов Азербайджана и Общественное объединение "Во имя социального благосостояния граждан". Участие здесь экспертов из разных стран показывает, что инклюзивные города — это уже не локальный, а глобальный вызов".

"В рамках WUF13 откроются широкие возможности в этом направлении. 16 мая пройдет Второй форум солидарности стран-членов Организации тюркских государств. Кроме того, 19 мая впервые в истории проведения WUF состоится Форум НПО WUF13. В нем примут участие неправительственные организации из более чем 100 стран", - добавила она.

А.Алиева отметила, что проведение в Азербайджане одной из самых престижных мировых платформ в сфере городского развития - WUF13 - является показателем вклада страны в глобальный диалог по вопросам устойчивого городского развития, инклюзивности и человекоцентричного подхода.