Творческий потенциал нового поколения - "Zirvəyə ucalan ömür - 2" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама юные воспитанники Центральной школы искусств имени Гара Гараева представили концертную программу "Zirvəyə ucalan ömür - 2", посвящённую 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Созданная в 2013 году Центральная школа искусств имени Гара Гараева за прошедшие годы стала для одаренных ребят творческой семьей. Здесь, в атмосфере вдохновения, дети находят свой путь в мир прекрасного. Благодаря опыту педагогов и живой культурной среде школа открывает новые возможности для юных дарований, помогая талантам раскрыться и окрепнуть. Каждое достижение ребят в искусстве - это важный вклад в то будущее, которое они строят уже сегодня.

Насыщенная программа концерта объединила в себе произведения классической музыки и лучшие образцы национального наследия. Классическая часть была представлена сольными выступлениями пианистов, скрипачей, а также запоминающимися номерами в исполнении школьного оркестра. Учащиеся продемонстрировали не только уверенную технику исполнения, но и вдумчивое прочтение мировой классики. Мастерство юных исполнителей на таре, кяманче, каноне и нагаре вновь открыло перед слушателями уникальный мир азербайджанской музыки. В выступлении ансамбля народных инструментов чувствовалось то, насколько бережно и с любовью в школе относятся к сохранению национального исполнительства.

Украшением программы стало и исполнение национального танца. В каждом движении юных артистов читались природное изящество и благородная пластика азербайджанской танцевальной культуры. Гости встречали исполнителей очень тепло, не жалея аплодисментов и не скрывая искреннего восхищения. Этот вечер подарил всем радость приобщения к миру искусства, оставив в сердцах зрителей самые светлые и добрые чувства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!