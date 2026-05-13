Представители медиа ознакомились с заключительными работами в рамках WUF13 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители медиа ознакомились с заключительными работами, проводимыми в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

Как сообщает Trend, сначала представители СМИ ознакомились с процессом аккредитации.

Затем исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов ознакомил представителей медиа с территорией.

Он отметил, что все сотрудники, которые будут работать в Центре аккредитации в дни WUF13, азербайджанцы. В связи с этим процессом не использовались никакие иностранные платформы.

Представители медиа и блогеры ознакомились с конференц-залом форума.

Было отмечено, что в зоне, охватывающей два гектара, наряду с «Медиа-центром» расположены залы для «Круглых столов», «Специальных сессий» и «Диалогов». В «Медиа-центре» имеются рабочая зона, комнаты для прямых трансляций и интервью, зал для пресс-конференций, ТВ-студии и зона отдыха для представителей СМИ. Также было сообщено, что в «Медиа-центре» WUF13 предусмотрены столы для 140 сотрудников, 28 из которых предназначены для вещателей прямого эфира.

«Пространство WUF13 организовано в форме городка. Из "Медиа-центра" WUF13 можно будет перейти в любой другой пункт», — сообщил А. Мамедов.

По его словам, любое зарегистрированное лицо, находящееся в данный момент за границей, сможет подключиться к сессии WUF13 в гибридном формате.

После этого представители медиа ознакомились с «Media Hub».

В ходе медиатура было подчеркнуто, что на территории WUF13 будут функционировать пункты общественного питания, цены на еду, продаваемую компаниями, будут контролироваться; будут соблюдены все требования, устанавливаемые ООН.

Представителям медиа сообщили, что в павильонах, организованных в рамках WUF13, примет участие 41 страна, в том числе около 14 представителей зарубежных муниципалитетов.

Затем представители медиа ознакомились с залом церемоний открытия и закрытия.

Было отмечено, что по всей территории Бакинского Олимпийского стадиона установлены информационные табло.

«Общая площадь территории WUF13 составляет 53 гектара. Из них 10 гектаров предназначены для транспорта», — сообщил А. Мамедов.

В завершение медиатура исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов ответил на вопросы журналистов.