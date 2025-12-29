Обнародован объем кредитов, выданных крупным предприятиям в Азербайджане на 1 декабря

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 декабря объем кредитов, выданных крупным предприятиям в Азербайджане, составил 8,364 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 78,3 миллиона манатов или 0,9% больше, чем на 1 ноября 2020 года, и на 72,9 миллиона манатов или 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября 2020 года объем кредитов, выданных крупным предприятиям в Азербайджане, составил 8,285 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 декабря 2024 года — 8,291 миллиарда манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 декабря 2025 года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 1% или на 281,7 миллиона ​​манатов и составил 29,685 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты пришлось 53,2% (15,805 миллиарда манатов), на потребительские кредиты — 31,4% (9,319 миллиарда манатов), а на ипотечные кредиты — 15,4% (4,562 миллиарда манатов).

