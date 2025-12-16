Срединный коридор – один из экономически жизнеспособных маршрутов для углубления регионального сотрудничества - генсек ОЧЭС (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Срединный коридор является одним из экономически жизнеспособных маршрутов для углубления регионального сотрудничества.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), посол Лазар Команеску.

«Для углубления сотрудничества с регионами по всему миру необходимы безопасные и экономически жизнеспособные маршруты, и Срединный коридор является одним из них. Это более короткий путь, благоприятный также с точки зрения климатических условий. ОЧЭС приветствует любые инициативы, направленные на повышение взаимосвязанности, а также создание высокоэффективных и надежных маршрутов, соединяющих регион ОЧЭС с остальной частью мира», - отметил он.

Что касается роли ОЧЭС в поддержке расширения взаимосвязанности, Команеску отметил, что новая «Экономическая повестка ОЧЭС», являющаяся стратегическим рамочным документом организации, включает гармонизацию таможенных, транспортных и логистических стандартов в качестве приоритетных направлений сотрудничества.

«Для этого у нас действуют специальные рабочие группы, которые регулярно собираются для рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, и поиска путей их решения. Будучи одним из государств-основателей нашей организации, Азербайджан активно участвует в работе этих рабочих групп, внося вклад в устойчивое развитие региона», -заявил генеральный секретарь.

Говоря о проекте подводного кабеля по дну Черного моря, предусматривающем транспортировку «зеленой» энергии в Европу, Команеску отметил, что это одна из наиболее приветствуемых инициатив.

«Тот факт, что три государства-члена ОЧЭС, а именно Азербайджан, Грузия и Румыния, являются участниками этого значимого проекта, еще раз подтверждает важность ОЧЭС и Черноморского региона с точки зрения производства энергии, энергетической безопасности и взаимосвязанности. Именно поэтому энергетика входит в число ключевых направлений сотрудничества в рамках ОЧЭС, а Цель 4 Экономической повестки ОЧЭС посвящена устойчивой энергетике и развитию Черноморского энергетического рынка. В частности, речь идет о содействии реализации проектов по межсоединению электроэнергетических систем государств-членов ОЧЭС, а также о дальнейшем расширении сотрудничества с Европейским союзом в энергетической сфере», - добавил он.

Команеску также отметил, что ОЧЭС внимательно отслеживает мировые тенденции, потребности, приоритеты и обязательства.

«Деятельность организации осуществляется в соответствии с Целями устойчивого развития ООН и Экономической повесткой ОЧЭС, при этом она адаптируется к новым реалиям мира. Мы считаем, что экологически чистые решения способствуют созданию более здоровых сообществ, и действуем, исходя из этого принципа. Инвестиции в возобновляемые источники энергии являются одним из ключевых направлений в этом контексте. Одним из приоритетов ОЧЭС, определенных Экономической повесткой, является «Устойчивая энергетика и развитие Черноморского энергетического рынка». Опираясь на «Стратегию ОЧЭС по зеленой энергии», принятую в июне 2018 года, мы стимулируем сотрудничество, направленное на повышение вклада возобновляемых источников энергии и улучшение энергетической эффективности между государствами -членами ОЧЭС в соответствии с видением превращения региона ОЧЭС в модель «чистой» энергетики к 2050 году», - подчеркнул он.

Команеску отметил, что цифровизация - еще один важный аспект работы ОЧЭС.

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), энергетика, туризм, торговля и транспорт - это лишь некоторые из сфер, в которых разрабатываются совместные проекты по цифровой трансформации и цифровой государственной инфраструктуре», - добавил генеральный секретарь.

Команеску отметил, что Азербайджан является ключевым партнером ОЧЭС во всех сферах.

«В рамках ОЧЭС охватываются 19 направлений сотрудничества и организация поощряет все государства-члены к активному участию во всех этих областях. Безусловно, Азербайджан является важным транспортным, логистическим и энергетическим хабом, на территории которого либо реализуются, либо имеются крупные проекты по взаимосвязанности. Азербайджан также является важным партнером ОЧЭС и во всех остальных сферах. Например, защита окружающей среды, кульминацией чего стало проведение в Баку в ноябре 2024 года COP29. По приглашению правительства Азербайджана ОЧЭС впервые приняло участие в этом значимом мероприятии Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Эффективное управление и предоставление государственных услуг - еще одно направление значительного вклада Азербайджана, координирующего соответствующую рабочую группу ОЧЭС. Обмен опытом, полученным через центр ASAN, был высоко оценен другими государствами-членами ОЧЭС. Я лично посетил центр ASAN в Баку и ознакомился с его впечатляющей системой и принципами оказания услуг. Туризм, культура, образование, ИКТ, малый и средний бизнес и другие области — это направления, где дальнейшее углубление сотрудничества с Азербайджаном принесло бы значительную пользу организации», - сказал он.

Кроме того, генеральный секретарь ОЧЭС призвал к интеграции принципов взаимосвязанности, охраны окружающей среды, а также «зеленой» и «голубой» экономики в региональное планирование.

«Современный геополитический ландшафт требует согласованных и координированных действий всех заинтересованных сторон, если мы хотим максимально эффективно использовать результаты наших усилий. ОЧЭС готова и способна вносить вклад в реализацию совместных стратегических целей. Многостороннее сотрудничество должно укрепляться, а не ослабевать. Мы должны интегрировать принципы взаимосвязанности, охраны окружающей среды, «зеленой» и «голубой» экономики в наше региональное планирование. Мы должны поддерживать научные сообщества, сохранять каналы коммуникации и расширять исследовательские партнерства со всеми нашими европейскими и международными партнерами. Прежде всего, необходимо обеспечить, чтобы более широкий регион ОЧЭС одновременно был и получателем, и участником таких коллективных инициатив.

Наши обязательства остаются твердыми: работать со всеми международными и региональными организациями и другими партнерами, чтобы Черное море было не зоной риска, а пространством возможностей. Такие области, как взаимосвязанность, энергетика, климат, охрана окружающей среды, культура и туризм, открывают огромные возможности в этом отношении, поскольку они занимают ключевые позиции в повестке большинства этих партнеров», - пояснил он.

Команеску подчеркнул, что ОЧЭС является единственной полноценной и самой старой региональной межправительственной экономической организацией в широком Черноморском регионе.

«Организация охватывает территорию высокой геополитической значимости площадью почти 20 миллионов км² и рынок примерно из 350 миллионов человек. Это уникальная и перспективная платформа для регионального и многостороннего экономического сотрудничества. В ее состав входят государства-члены, которые являются одними из крупнейших производителей и экспортеров различных товаров в мире. Не следует забывать и о других ресурсах региона, таких как исторические памятники и природная красота.

В то же время наш регион всегда был сложным на протяжении истории. В разные периоды конфликты между его государствами-членами оказывали негативное влияние на экономику региона. Однако, несмотря на такие трудности, диалог никогда не прерывался. ОЧЭС является платформой, объединяющей народы Черного моря через содействие миру, стабильности и процветанию, а также служит важным форумом для сотрудничества в широком спектре областей. Мы убеждены, что сильный, стабильный и единый регион приносит пользу всем его жителям, и я полагаю, что наши страны хорошо осознают это. Всегда следует помнить, что существует важное экономическое измерение безопасности, и что продвижение и укрепление экономического сотрудничества является наиболее ценным и эффективным способом повышения уровня безопасности», - заключил он.