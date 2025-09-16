"Офис наличных денег" ЦБА будет временно закрыт в течение двух дней

БАКУ /Trend/ - В связи с временным ограничением движения транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 2025 года, 17-18 сентября 2025 года не будет работать "Офис наличных денег" в административном здании Центрального банка по адресу: проспект Бюльбюля, 27.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Было отмечено, что "Офис наличных денег" возобновит свою деятельность в соответствии с графиком, начиная со следующей недели.

По всем дополнительным вопросам можно обращаться на "горячую линию" Центрального банка - 966.

