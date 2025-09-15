БАКУ /Trend/ - Иран и Пакистан могут активизировать совместные возможности для экономического развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр торговли Пакистана Джам Камал Хан на 22-м заседании ирано-пакистанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тегеране сегодня (15 сентября).

По его словам, товарооборот между двумя странами пока далек от реального потенциала обеих стран. Специальные комитеты, торговые палаты и совместная комиссия играют важную и решающую роль в увеличении товарооборота.

Камал Хан отметил, что Пакистан может поделиться с Ираном своим опытом в области ирригации и новых технологий в сельском хозяйстве.

Пакистанский министр заявил, что солнечная и ветровая энергия могут стать основой прочного партнерства для устойчивого развития двух стран и всего региона.

"Учитывая существующие возможности автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, развитие грузоперевозок может сделать Иран важной страной в Южной Азии и на Ближнем Востоке и усилить региональную роль двух стран", - сказал он.

Следует отметить, что сегодня проходит 22-е заседание ирано-пакистанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

