Число обращений граждан Азербайджана в налоговые органы сократилось

БАКУ/Trend/ - В августе 2025 года в налоговые органы Азербайджана поступило 30 343 обращения, что на 33,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что из общего числа обращений 93 % составили заявления, 6,9 % — жалобы, 0,1 % — предложения. Обработка 69,5 % обращений была завершена в отчетном месяце, остальные 30,5 % находятся в производстве.

"Из обработанных заявлений 64,9 % было разрешено, 33,8 % — по ним даны соответствующие объяснения, по остальным приняты меры, предусмотренные законодательством", - подчеркивается в сообщении.

Согласно данным, из разрешённых жалоб 91 — фактические жалобы, в основном связанные с камеральными налоговыми проверками, налоговой задолженностью, обязательствами по уплате налогов, социальным страхованием и другими вопросами.

По расчетам, в августе в Аппарате Государственной налоговой службы было организовано 65 приёмов граждан руководителями. Приём граждан осуществлялся индивидуально: по каждому обращению предпринимались необходимые меры для положительного решения их законных требований.