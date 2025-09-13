Индустриальная политика Президента Токаева. Развитие Казахстана в цифрах и проектах

БАКУ /Trend/ - Развитие промышленности становится ключевым индикатором экономической устойчивости Казахстана. Недавнее послание Президента Касым-Жомарта Токаева к народу вновь подчеркнуло: страна нацелена не просто на количественный рост производства, но и на качественную трансформацию отрасли, которая позволит Казахстану уверенно занимать свое место в мировых производственных цепочках.

За последние пять лет обрабатывающая промышленность демонстрирует внушительные показатели. Валовая добавленная стоимость удвоилась и достигла почти 31,5 миллиарда долларов, а доля отрасли в ВВП составила 12,4%. Создано более 12 тысяч постоянных рабочих мест, открыты 163 новых предприятия.

Однако цифры - лишь часть картины. Ключевой вопрос сегодня - не только рост производства, но и его структура. Казахстан делает ставку на высокотехнологичное машиностроение, металлургию и выпуск продукции глубокой переработки.

Особую роль играет Карагандинская область, традиционно считающаяся индустриальным сердцем Казахстана. Здесь в ближайшие годы планируется реализовать 120 инвестиционных проектов, включая создание производств по переработке редкоземельных металлов. По итогам прошлого года объем продукции предприятий региона превысил 5,5 миллиарда долларов.

Премьер-министр Олжас Бектенов прогнозирует запуск 190 новых проектов в этом году на сумму 2,8 миллиарда долларов. Если они будут реализованы в срок, это создаст более 20 тыс. новых рабочих мест. Такой масштаб планирования демонстрирует системный подход к развитию промышленного комплекса - шаг за шагом строится инфраструктура, способная обеспечить устойчивый рост.

Несмотря на положительные результаты, Президент Токаев подчеркнул, что достигнутых показателей пока недостаточно. "В приоритете - производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на отечественном и международном рынках. Требуется упорядочить подходы и обеспечить скоординированную работу", - отметил он.

Глава государства добавил, что текущая работа носит "бессистемный характер". Действительно, в прошлом меры поддержки предпринимателей часто реализовывались через разрозненные институты, что создает неопределенность и замедляет рост отрасли. Прозрачность, координация и стратегическая направленность - вот что станет ключевым в ближайшие годы.

Особое внимание уделяется продукции глубокой переработки и высокотехнологичным производствам, востребованным на международных рынках. Это направление, по сути, определяет будущее промышленности страны: металлургия и химическая промышленность уже сегодня становятся площадкой для внедрения технологий нового уровня, а горно-металлургический комплекс продолжает оставаться ядром индустриального каркаса.

Примером стратегического подхода служит развитие газохимии и переработки сжиженного газа. "Надо обеспечить своевременный запуск крупного газохимического комплекса в Атырау и предприятия по глубокой переработке сжиженного газа в Павлодаре", - подчеркнул Президент. Системное использование углеводородного сырья способно превратить традиционные ресурсы в драйвер высокотехнологичного производства.

Успехи промышленности невозможны без надежной энергетической базы. В Казахстане продолжается масштабная модернизация энергосистемы, реализуются крупные проекты с иностранными инвесторами. В ближайшие пять лет планируется ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии.

Страна делает ставку и на развитие ядерной энергетики: в Алматинской области уже стартовал проект первой АЭС в сотрудничестве с "Росатомом". При этом, по словам Президента Токаева, необходимо уже сейчас задуматься о строительстве второй и третьей станции.

Такой подход - это не просто смена источников энергии, а стратегический инструмент устойчивого развития. Энергетическая база должна обеспечивать промышленность, транспорт, коммунальный сектор и создавать возможности для цифровизации производств.

Отдельное внимание Президент Токаев уделил развитию геологоразведки: "Необходимо составить современные карты наших недр с использованием цифровых инструментов. Это позволит на качественно новом уровне оценить потенциал месторождений… Успешная геологоразведка невозможна без прочного научного фундамента", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Казахстан активно использует инструменты международного финансирования. Сотрудничество с ЕБРР, АБИИ, Всемирным банком и ЕИБ позволяет реализовать масштабные инфраструктурные и "зеленые" проекты, модернизировать производство, развивать транспортные коридоры и социальную инфраструктуру.

Примеры конкретных проектов впечатляют: реконструкция дороги Актобе - Улгайсын, расширение фармацевтического завода Khimfarm в Шымкенте, строительство университетской больницы в Алматы и многопрофильной клиники в Кокшетау. Эти проекты не только повышают качество жизни населения, но и стимулируют промышленное производство, создают рабочие места и укрепляют позиции Казахстана как надежного партнера в регионе.

На фоне растущего числа проектов ЕБРР (сейчас около 129 активных на сумму более 3,2 миллиарда долларов) видно, что страна строит систему промышленного развития, опираясь на международные стандарты, инновации и устойчивость.

Сегодня промышленность Казахстана переживает период трансформации, когда рост производства сочетается с модернизацией и технологическим обновлением. Стратегический курс, обозначенный Президентом Токаевым, направлен на создание системной, конкурентоспособной и диверсифицированной промышленной базы.

Речь идет не просто о цифрах, а о том, чтобы традиционные отрасли стали высокотехнологичными, углеводороды - ресурсом для индустриальной глубокой переработки, а энергетика - инструментом устойчивого экономического роста. В этом смысле успех промышленной политики государства уже виден: создается структура, способная выдержать внешние вызовы, интегрироваться в глобальные цепочки и обеспечить долгосрочное развитие страны.