В ЦБА обсудили итоги реализации стратегии соцэкономразвития на I полугодие 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения полной, своевременной и эффективной реализации мер, предусмотренных "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", а также координации деятельности соответствующих государственных органов состоялось очередное заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности, созданной соответствующим решением Кабинета министров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк, в заседании приняли участие представители Центрального банка, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, министерства экономики, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, министерства юстиции, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, Фонда страхования инвестиций и Фонда аграрного страхования.

Председатель рабочей группы, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров проинформировал о результатах, достигнутых по "Целям устойчивости к внутренним и внешним воздействиям" в рамках Стратегии, и подчеркнул необходимость приложения всех усилий для эффективной реализации соответствующих мер в будущем.

Затем с докладом выступил заместитель председателя рабочей группы, заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов и подробно рассказал о проделанной работе и достигнутых результатах за первое полугодие 2025 года.

В ходе заседания были обсуждены результаты мониторинга и оценки 15 мероприятий, утвержденных в рамках 3 направлений деятельности по "Целям устойчивости к внутренним и внешним воздействиям" на первое полугодие 2025 года.

Кроме того с членами рабочей группы и ответственными сотрудниками Центрального банка состоялись широкие обсуждения по вопросам повышения эффективности реализуемых мер и определены дальнейшие шаги.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!