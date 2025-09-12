Бельгийские компании видят перспективы партнерства с Азербайджаном через Средний коридор - Стеф Горис (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В течение следующих трех–пяти лет ожидается значительный рост потенциала сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией, особенно в логистической сфере, поскольку многие бельгийские компании проявляют активный интерес к Среднему коридору.

Об этом в пятницу заявил председатель Бельгийско-азербайджанской торговой палаты Стеф Горис в интервью Trend.

"Среди участников миссии был Люк Дриссен, генеральный директор MOVE Intermodal - крупной бельгийской интермодальной компании и международного экспедитора. Он ищет бизнес-партнеров для совместного развития деятельности в Баку и на дальнейших участках маршрута - вплоть до Китая и Дальнего Востока. Именно это сейчас открывают для себя бельгийские компании", - отметил Стеф Горис.

Председатель палаты добавил, что MOVE Intermodal, по всей видимости, достигнет успешного соглашения с Helman Worldwide Logistics. «Это может стать очень крупной сделкой. Компания приехала в Баку впервые, никогда ранее не работала в Азербайджане. Мы организовали их визит, провели рабочие встречи в течение трех–четырех дней и получили конкретные результаты, что является значительным достижением», - подчеркнул он.

Особый интерес у бельгийских компаний также вызывает металлургическая отрасль.

«Под металлургией мы понимаем не только гальванизацию, но и производство цветных металлов, их переработку и вторичное использование», - пояснил Стеф Горис. В рамках миссии состоялась продуктивная встреча с компанией Azer Aluminium и ее директором Максимом Поладовым.

В ходе визита также состоялись встречи в штаб-квартире SOCAR и SOCAR Azerikimya с участием компаний ZINGAMETALL (ZINGA), MOVE Intermodal, John Cockerill Hamon и Sarens Group.

Важным результатом миссии стала договоренность с азербайджанской компанией Polad Texno, специализирующейся на поставках и внедрении промышленных материалов и оборудования. Компания готовится стать будущим дистрибьютором продукции бельгийской компании ZINGAMETALL, производителя защитных покрытий и металлических материалов. Polad Texno обеспечит наличие продукции на местном рынке и будет предоставлять экспертную поддержку по ее применению.

С.Горис также сообщил о намерении организовать следующую торговую миссию ближе к весне.