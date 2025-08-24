Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по июль 2025 года Узбекистан экспортировал 1,3 млн тонн плодоовощной продукции на сумму свыше 1 млрд долларов США, сообщает Национальное агентство по статистике, передает Trend.

Согласно информации, по сравнению с тем же периодом 2024 года объем экспорта вырос на 5,2% (62,9 тыс. тонн), а в стоимостном выражении - на 35,2%. Доля плодоовощной продукции в общем объеме внешней торговли составила 5,3%.

Отмечается, что наибольшим спросом за рубежом пользовались сушеный виноград, лук, капуста, морковь, томаты, вишня, абрикосы и маш.

По прогнозам, к концу 2025 года экспорт фруктов и овощей может достичь 3,5 млрд долларов. Этот вопрос обсуждался на совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта продукции.