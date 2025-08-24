В результате пожара в торговом центре в Баку госпитализированы два человека

БАКУ /Trend/ - 24 августа около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов о пожаре в торговом центре «Сядяряк» в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, что по указанному адресу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Всего в бригаду скорой медицинской помощи обратились 4 человека (мужчины).

Двое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра после оказания первой помощи. У обоих диагностировано отравление дымом, им оказана необходимая медицинская помощь.

Остальным двум была оказана медицинская помощь на месте.