Иран нацелен на увеличение товарооборота с Пакистаном в сельскохозяйственом секторе

БАКУ /Trend/ - Иран и Пакистан поставили перед собой цель увеличить торговый оборот в сельскохозяйственном секторе на 3 миллиарда долларов в год в течение следующих 2 лет.

Как сообщает Trend, об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури после встречи в Тегеране с министром продовольственной безопасности и национальных исследований Пакистана Раном Танвиром Гусейном.

По его словам, в настоящее время товарооборот между двумя странами в сельскохозяйственном секторе составляет примерно 1,4 миллиарда долларов.

"В настоящее время объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Ирана в Пакистан составляет примерно 700 миллионов долларов в год, при этом новая цель - увеличить его до 1,5 миллиарда долларов ежегодно",- сказал он.

Нури сообщил, что между двумя странами налажено сотрудничество в области продовольственной безопасности, сельскохозяйственных исследований, борьбы с изменением климата и нехваткой воды, при этом учитывая географическое положение Ирана и Пакистана, предусмотрено совместное функционирование в качестве регионального центра продовольственной безопасности.

Иранский министр отметил, что Пакистан выразил готовность покрыть значительную часть потребностей Ирана в кукурузе, и эта инициатива была воспринята положительно. В сфере риса Пакистан также проявляет интерес к расширению торговли, а Иран, учитывая экономические и дружеские связи между странами, готов поставлять рис в Пакистан.