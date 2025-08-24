Обнародованы данные о поставках нефти из Азербайджана в Турцию с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 51,5 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 24 миллиона долларов США.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 123,7 миллиона долларов США или на 83,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а в объёмном выражении больше на 213,9 миллиона тонн или на 80,6% .

В первой половине прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 265,4 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 147,7 миллиона долларов США.

За январь–июль текущего года объем внешнеторговых операций Азербайджана составил 28,8418 миллиарда долларов США, что на 7,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этого объема на экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов, на импорт - 13,6 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт в годовом выражении сократился на 5,4%, а импорт вырос на 26,1%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.