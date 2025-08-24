Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 24 августа 2025 19:07 (UTC +04:00)
Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Фото: Официальный сайт Президента Украины

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку.

Как сообщает Trend, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга.

"Я высоко ценю поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днём независимости Украины и его уважение к Украине и украинцам. Уважаемый Президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы очень благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку. Мы надеемся на развитие нашего стратегического партнёрства на благо наших народов", - говорится в публикации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости