Иран увеличил объем импорта продукции из Таджикистана

БАКУ /Trend/ - За четыре месяца текущего иранского года (21 марта – 22 июля 2025 г.) объем импорта товаров из Таджикистана в Иран по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,39 процента по стоимости и на 20,2 процента по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за четыре месяца Иран импортировал из Таджикистана 13,6 тысячи тонн продукции на сумму 27,9 миллиона долларов.

В статистике отмечается, что за четыре месяца прошлого года импорт продукции из Таджикистана в Иран составил 11,3 тысячи тонн на сумму 27 миллионов долларов.

За четыре месяца Иран импортировал из Таджикистана в основном хлопок, шелковые ткани, различное оборудование и прочее.

За указанный период товарооборот Ирана с Таджикистаном составил около 205 тысяч тонн на сумму примерно 144 миллиона долларов, что на 25,3 процента больше по стоимости и на 29,3 процента больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за четыре месяца текущего иранского года в страну было импортировано 12,2 миллиона тонн продукции на сумму 17,6 миллиарда долларов, что на 14,2% меньше по стоимости и на 3,23% меньше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран при импорте продукции в основном уделяет внимание ввозу необходимых стране товаров и устанавливает определённые ограничения на импорт продукции, производимой внутри страны.