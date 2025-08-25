Более 5 тысяч абонентов на освобожденных территориях подключены к услугам «Азтелеком»

БАКУ /Trend/ - В рамках восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана ООО «Азтелеком» обеспечивает жилые районы и предпринимательские структуры высокоскоростным интернетом по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Как сообщили в ООО «Азтелеком» в ответ на запрос Trend, компания также предлагает пакетные услуги: «интернет + телефония», «интернет + телевидение (два в одном)» и «интернет + телефония + телевидение (три в одном)».

Отмечается, что расширение телекоммуникационных услуг не только улучшает условия повседневной жизни жителей, но и способствует реализации социально-экономических проектов в регионе.

По состоянию на 31 июля 2025 года услугами компании в этих районах уже пользуются более 5 тысяч абонентов. В зависимости от потребностей они могут подключить телефонию и IP-телевидение, также предоставляемые «Азтелеком».

В соответствии с «Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики», утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, развитие телекоммуникационного сектора на освобожденных территориях является одним из приоритетных направлений.