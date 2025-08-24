Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан Материалы 24 августа 2025 23:25 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы заняли третье место в мире в командном зачёте

БАКУ/ Trend/ - Завершился чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет, проходивший в Самокове (Болгария).

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 1 комплект медалей на престижном соревновании, набрав 90 очков в общекомандном зачете и заняв третье место в мире.

Сборная Азербайджана показала лучшие результаты за последние 3 года по количеству медалей, эталону, набранным очкам и положению в рейтинге.

Стоит отметить, что Айхан Джавадов (60 кг) завоевал золото, Туран Дашдемиров (55 кг) – серебро, а Фараим Мустафаев (67 кг) – бронзу.

