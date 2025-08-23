Братство Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана положило начало новой эре в энергосотрудничестве - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Встреча, состоявшаяся в городе Туркменбаши с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, является важной вехой в политико-экономическом развитии региона.

Об этом в субботу заявил Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что братские отношения между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном основаны на глубоких и многосторонних связях, опирающихся на общую историю, культуру, язык и религиозные ценности.

"Эти отношения не ограничиваются только дипломатическим сотрудничеством, но и развиваются в духе искреннего и стратегического партнерства между народами. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что отношения между этими тремя странами строятся не только на дипломатическом уровне, но и на основе братства. Глава государства отмечает, что это сотрудничество создает важную платформу для мира, стабильности и процветания в регионе.

На вчерашней встрече лидеры также подчеркнули цель дальнейшего укрепления существующих отношений дружбы и партнерства между тремя странами и развития сотрудничества на новых перспективах. Они отметили важность взаимной поддержки и сотрудничества в региональных и международных вопросах. Страны Средней Азии и Южного Кавказа, такие как Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, географически расположены в стратегическом положении, что позволяет им играть роль моста между Востоком и Западом, а также Севером и Югом",- подчеркнул он.

Политолог отметил, что в последние годы связи Азербайджана с этими двумя странами продолжают укрепляться и расширяться.

"На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана также были выполнены определенные работы братскими Узбекистаном и Туркменистаном. Так, Узбекистаном в городе Физули построена средняя школа, носящая имя великого ученого Мирзы Улугбека. В городе Ханкенди при поддержке и инициативе узбекской стороны функционирует крупная швейная фабрика.

Со стороны Туркменистана в городе Физули будет построена мечеть. Все это является еще одним показателем того, насколько крепки отношения между странами. Также расширяется сотрудничество стран в сфере энергетики",- сказал он.

А.Гараев также отметил, что традиционное энергетическое сотрудничество Азербайджана с Туркменистаном, а также новый шаг в этом направлении с Узбекистаном свидетельствуют об углублении и расширении энергетической политики в регионе.

"Это также укрепляет позиции Азербайджана как регионального лидера и является успешным примером энергетической дипломатии. Азербайджан играет роль логистического моста в выводе энергоресурсов Туркменистана на мировой рынок. Стратегическое значение для обеих стран имеют возможности транспортировки туркменского газа и нефти по Транскаспийскому коридору через территорию Азербайджана в Европу. В последние годы отношения Азербайджана с Узбекистаном стремительно развиваются, и этот процесс уже вошел в сферу энергетики. Как отметил Президент Ильхам Алиев, SOCAR уже приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане и в связи с этим подписан контракт. Это важное событие для Азербайджана, как с экономической, так и с политической точки зрения.Деятельность SOCAR в Узбекистане важна с точки зрения инвестирования Азербайджана в энергетические проекты за рубежом и обмена техническими знаниями на региональных рынках. Этот шаг также способствует процессам модернизации в энергетическом секторе Узбекистана и укрепляет сотрудничество, основанное на взаимной выгоде",- заявил он.

Гараев также подчеркнул, что энергетическое сотрудничество Азербайджана с Туркменистаном и Узбекистаном, является примером международного сотрудничества в регионе, имеет большое значение с точки зрения содействия экономической интеграции и обеспечения энергетической безопасности.

"Стратегическое видение Президента Ильхама Алиева в этой сфере формирует Азербайджан не только как экспортера энергии, но и как инициатора и лидера энергетического сотрудничества",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!