ЕБРР представил обновленные данные по портфелю проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец июля этого года портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составляет 971 миллион евро и охватывает 34 проекта.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЕБРР, доля участия банка в этих проектах составляет 1%, а объем операционных активов оценивается в 710 миллионов евро.

В общей стоимости портфеля доля частного сектора составляет 38%.

С момента начала своей деятельности в Азербайджане ЕБРР вложил в экономику страны в общей сложности 3,745 миллиарда евро. Общий объем выделенных средств составляет 3,435 миллиарда евро.

До настоящего времени ЕБРР оказал поддержку в реализации 199 проектов в Азербайджане.