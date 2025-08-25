Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем произведенной электроэнергии на двух малых ГЭС в Лачине

Зеленая экономика Материалы 25 августа 2025 14:08 (UTC +04:00)
Малые гидроэлектростанции «Мишни» и «Алхаслы» в Лачинском районе вырабатывают «зеленую» электроэнергию с момента ввода в эксплуатацию.
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию на малой гидроэлектростанции "Мишни" деривационного типа с напором, оснащенной двумя гидроагрегатами мощностью по 4,125 МВт и общей мощностью 8,25 МВт, произведено 38,4 миллиона кВтч электроэнергии.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой министерство энергетики Азербайджана.

На малой гидроэлектростанции "Алхаслы" аналогичного типа, состоящей из двух гидроагрегатов мощностью по 3,0 МВт каждый (общая мощность – 6,0 МВт), с момента ввода в эксплуатацию до 1 июля выработано 25,6 миллиона кВтч электроэнергии.

Напомним, что 25 августа 2023 года в Лачинском районе были введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Мишни» и «Алхаслы» на реке Хочаз, крупнейшем притоке реки Хакери.

Отметим, что на малых гидроэлектростанциях вырабатывается "зеленая" энергия.

