В Губе вспыхнул пожар в горной местности со сложным рельефом

Происшествия Материалы 23 августа 2025 16:23 (UTC +04:00)
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в селе Гедикгышлак Губинского района.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

"В связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация",- отмечается в информации ведомства.

